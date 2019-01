Seltenes Phänomen

Aufregung um rotierendes "Eis-Ufo" in den USA

16.01.2019, 19:55 Uhr | dpa

Eine riesige rotierende Eisscheibe auf einem Fluss: Die Scheibe, die Schätzungen zufolge einen Durchmesser von rund 90 Metern hat, sei vor einigen Tagen in dem Fluss im Städtchen Westbrook aufgetaucht, berichteten US-Medien. (Quelle: Tina Radel/City of Westbrook/AP/dpa)

In einem Fluss in der US-Stadt Westbrook ist eine riesige Eisscheibe aufgetaucht – und dreht sich seit Tagen munter im Kreis. Für die Stadt ist es ein Glücksfall.

Eine riesige rotierende Eisscheibe in einem Fluss im US-Bundesstaat Maine hat bei Beobachtern und Wissenschaftlern für Aufsehen gesorgt. Die Scheibe, die Schätzungen zufolge einen Durchmesser von rund 90 Metern hat und entfernt an ein Ufo erinnert, sei vor einigen Tagen in dem Fluss im Städtchen Westbrook aufgetaucht, berichteten US-Medien.







Solche Eisscheiben seien ein seltenes, aber natürliches Phänomen, das unter anderem auf Strudel im Wasser zurückzuführen sei, schrieb die "New York Times" unter Berufung auf mehrere Wissenschaftler. Die Eisscheibe habe schon zahlreiche Besucher angezogen, sagte Tina Radel, Sprecherin von Westbrook, der Zeitung. "Die Reaktionen sind überwältigend. Die Menschen lieben sie."