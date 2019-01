Polizisten betroffen

Brand in Recklinghausener Krankenhaus – mehrere Verletzte

25.01.2019, 08:33 Uhr | dpa

Knappschaftskrankenhaus in Recklinghausen: Bei einem Brand wurden mehrere Menschen verletzt. (Quelle: Marcel Kusch/dpa)

Unglück im Ruhrgebiet: Bei einem Feuer im Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen sind mehrere Menschen verletzt worden. Darunter auch Polizisten.

Bei einem Brand in einem Krankenhausen in Recklinghausen sind in der Nacht zum Freitag etliche Menschen verletzt worden. Der Feuerwehr zufolge wurden acht Patienten und Pfleger durch Rauchgase verletzt, darunter drei Personen schwer. Die Polizei berichtet zudem von vier verletzten Polizisten.

Laut Feuerwehr war der Brand in einem Patientenzimmer der fünften Etage ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen brannte Mobiliar, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten demnach Pflegekräfte bereits das Feuer gelöscht.

Brandursache bislang unbekannt

Bei den drei Schwerverletzten handele sich um die beiden Patienten des Zimmers, in dem das Feuer ausbrach, sowie um eine Pflegekraft. Die drei Schwerverletzten wurden in mehrere Spezialkliniken, die über eine Druckkammer verfügen, zur weiteren Behandlungen gebracht.

Wegen der starken Rauchgasentwicklung seien von der betroffenen Station 35 Patienten auf andere Zimmer des Krankenhauses verlegt worden. Die Brandursache muss laut Polizei noch ermittelt werden.