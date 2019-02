Frontaler Zusammenstoß

72-Jähriger stirbt bei Autounfall in Schleswig-Holstein

04.02.2019, 08:41 Uhr | dpa

Die Autos krachten frontal ineinander: Bei einem Unfall in Schleswig-Holstein hat ein Mann tödliche Verletzungen erlitten. Noch ist unklar, wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte.

Bei einem Verkehrsunfall in Schaalby in Schleswig-Holstein ist ein 72 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Bei dem Unfall waren am Sonntag zwei Autos frontal zusammengestoßen, wie ein Polizeisprecher sagte. Genauere Angaben zum Unfallhergang oder der Ursache des Zusammenstoßes gab es zunächst nicht.







Der Fahrer des zweiten Autos erlitt leichte Verletzungen. Zuvor hatten verschiedene Medien über den Vorfall berichtet.