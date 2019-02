Gas-Unfall in Freren

Campinghütte explodiert: Mann schwer verletzt

11.02.2019, 09:52 Uhr | AFP

Die Wucht der Explosion schleuderte ihn aus dem Haus: In Niedersachsen ist ein Mann bei einem Unglück lebensgefährlich verletzt worden. Vorher hatte er sich eine Zigarette angezündet.

Bei der Explosion einer Hütte auf einem Campingplatz in Freren in Niedersachsen ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei in Lingen mitteilte, war in dem Holzhaus vermutlich Gas aus einem Ofen geströmt. Unmittelbar vor der Explosion hatte der 46-Jährige sich demnach offenbar eine Zigarette angesteckt.

Ob die Detonation dadurch ausgelöst wurde, sei aber noch unklar, hieß es. Nach Angaben der Beamten hatte die Schwester des Mannes vor dem Unglück am Sonntagnachmittag Gasgeruch bemerkt und gemeinsam mit ihm die Fenster geöffnet, um die Hütte zu lüften. Dann verließ sie das Gebäude.







Kurz danach kam es zu der heftigen Explosion, die die Hütte komplett zerstörte.