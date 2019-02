Wetter in Deutschland

Noch scheint die Sonne, doch Hoch "Frauke" geht die Luft aus

Die neue Woche startet frühlingshaft – mit Temperaturen bis zu 20 Grad und viel Sonnenschein. Doch im Wochenverlauf ändert sich das Bild. Aus dem Norden bewegen sich dicke Wolken und kalte Luft auf Deutschland zu.

Ein wenig bleibt der Frühling noch. "Das Wetter präsentiert sich zum Wochenanfang trocken, sonnig und mild – fast schon warm", sagt Jürgen Weiß von der Meteogroup. Einzig im äußersten Südosten von Bayern und im Ostseeraum schieben sich vereinzelt Wolken vor die wärmende Sonne.

Die Spanne der Temperaturen ist deshalb groß: Während auf Rügen am Dienstag nur etwa 7 Grad gemessen werden, steigt das Thermometer in Frankfurt am Main auf 18 Grad, an der Mosel vereinzelt sogar auf 20 Grad. "Rekordtemperaturen sind das für die Jahreszeit aber noch nicht", sagt der Wetterexperte. Die lägen bei etwa 22 Grad. "Wir liegen derzeit bei 2 bis 3 Grad über dem Durchschnitt. Im vergangenen Jahr zur selben Zeit lagen die Temperaturen 2 Grad unter dem Mittel. Alles noch im Rahmen." Am wärmsten ist es weiterhin mit Temperaturen zwischen 17 Grad in Stuttgart und 20 Grad in Braunberg an der Mosel. Im Osten ist es auf Rügen mit 7 Grad am kühlsten, Berlin kommt auf 15 Grad.

Richtung Wochenende wird es wechselhaft

Der Mittwoch zeigt sich wie der Dienstag von seiner sonnigen Seite. Das Thermometer wird in Hamburg aller Voraussicht nach 15 Grad zum Tageshoch anzeigen, Berlin bekommt 16 Grad, Aachen 19 und Bonn sogar bis zu 20 Grad.







Zum Donnerstag hin geht dem Hochdruckgebiet "Frauke", das für das Frühlingswetter sorgt, die Puste aus. "Von Norden her kommen dann kühle Luft und dicke Wolken nach Deutschland", sagt Weiß. Je südlicher, desto länger hält sich das freundliche Wetter. Am Donnerstag regnet es nur vereinzelt. Am Freitag dann verbreitet.







Die Temperaturen sinken: Im Ostseeraum werden die deutschlandweiten Tiefstwerte von 7 Grad erwartet, entlang des Rheins die Höchstwerte von 10 bis 12 Grad. "Mit dem sonnigen Wetter war es das dann vorerst. Schön sieht anders aus", fasst der Wetterexperte zusammen. Das Wochenende wird nach jetziger Vorhersage wechselhaft und ungemütlich, der Wind frischt auf. "Das Wetter entspricht dann wieder mehr der Jahreszeit", sagt Weiß.

