Mehrere Verletzte

Auto kracht in den Gegenverkehr

08.03.2019, 09:51 Uhr | dpa

Unfall in Ludwigsburg: Zwei Autos sind auf der Straße kollidiert. (Quelle: Andreas Rosar/dpa)

Unglück in Baden-Württemberg: Ein 49-Jähriger ist mit seinem Pkw frontal in ein entgegenkommendes Auto geprallt. Die vier beteiligten Personen wurden teils schwer verletzt.

Ein Autofahrer ist beim Überholen auf einer Straße zwischen Ludwigsburg und Benningen am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) mit seinem Wagen in den Gegenverkehr gekracht. Die 20-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos und ihre 19-jährige Beifahrerin wurden durch den Aufprall am Donnerstagabend im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.



Der 49-jährige Unfallverursacher und sein 62 Jahre alter Beifahrer trugen leichte Verletzungen davon. Die Schwerverletzten mussten von der Feuerwehr aus dem Auto befreit und ins Krankenhaus gebracht werden.