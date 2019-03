Wahrzeichen von St. Peter-Ording

Berühmte Pfahlbauten werden abgerissen

21.03.2019, 12:34 Uhr | dpa

Spezialisten haben angefangen, die Pfahlbauten am Strand von St. Peter-Ording abzureißen. Sie sind nach einem halben Jahrhundert zu instabil. Im Sommer soll die Besucher ein neues Stelzenhaus erwarten.

In St. Peter-Ording hat der Abriss von charakteristischen Pfahlbauten begonnen. Spezialisten zerstörten am Mittwoch das erste von insgesamt drei Gebäuden. Zahlreiche Journalisten und Fernsehteams verfolgten das Ende der bundesweit bekannten Konstruktion. Fast gleichzeitig startete die Gemeinde in die Strandkorbsaison 2019.

Ein neues Stelzenhaus wird in diesem Sommer am Ordinger Strand die Besucher begrüßen. Das Mehrzweckgebäude wird neben Toiletten, Badeaufsicht und Strandkorbvermietung auch Platz haben für Informationen über den Nationalpark Wattenmeer, sagte Tourismus-Direktorin Constanze Höfinghoff.

Der neue Pfahlbau ist Ersatz für ein Toilettenhaus und ein unmittelbar daneben stehendes Domizil für die Strandaufsicht aus den 1960er und 1970er Jahren. Damals waren es die jüngsten Stelzenhäuser am Strand, denn sie waren Ersatz für Stelzenhäuser, die weiter draußen in der Nordsee standen. Ein halbes Jahrhundert trotzten sie den Sturmfluten.

Jetzt müssen sie weichen. Weil die Kabinen bis zu 50 Jahre alt sind und die Pfähle mittlerweile nicht mehr ausreichend sicher stehen. St. Peter-Ordings Wahrzeichen seien einfach zu alt geworden. Ebenso wie ein weiteres Toilettenhaus ein paar hundert Meter entfernt, das in den kommenden Tagen abgerissen werden soll.

Wehmut wegen des Abrisses

Der Ersatz wird wie vor einem halben Jahrhundert nicht an gleicher Stelle, sondern weiter im Landesinneren neu aufgebaut. "Weil an diesem Strandabschnitt die Wasserkante laut Prognose des LKN jedes Jahr sechs bis acht Meter höher kommt", erklärte Höfinghoff. Der Abriss der Gebäude mache sie ein wenig wehmütig. Denn das Gebäude der Badeaufsicht und das Toilettengebäude "standen gewissermaßen Pate für das Logo der Tourismuszentrale".

Rund 100 Kilogramm bringt ein Strandkorb zu Saisonbeginn auf die Waage. Wenn der Wind am Strand tagelang feuchten Sand in das Geflecht bläst, könne schnell die 150-Kilogramm-Marke überschritten werden. Zum Schutz ihrer Gesundheit dürfen die Männer an den Badestellen daher die Strandkörbe nur mit speziellen Sackkarren bewegen. Im Sommer werden an St. Peter-Ordings Badestellen insgesamt rund 1.300 Strandkörbe den Gästen zur Verfügung stehen.