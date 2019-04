Wohnhaus in Brooklyn steht in Flammen – mindestens 23 Verletzte

Im New Yorker Stadtteil Brooklyn hat es in der obersten Etage eines sechsstöckigen Wohnhauses gebrannt. Unter den Verletzten sind hauptsächlich Feuerwehrleute.

Beim Brand eines Wohnhauses im New Yorker Stadtteil Brooklyn sind am Mittwoch (Ortszeit) mindestens 23 Menschen verletzt worden.

Brooklyn **5th Alarm/10-66** Box 1475 702 44th street off of 7th Avenue, wind impacted fire affecting the entire top floor of a 200x100 6 story MD. pic.twitter.com/meKXOJ5mnS