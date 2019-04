Unglück in Bayern

Junger Mann ertrinkt in Badesee

08.04.2019, 11:03 Uhr | dpa

Badesee in Bayern: Ein 28-Jähriger ist aus bisher ungeklärter Ursache ertrunken. (Symbolbild) (Quelle: Westend61/imago images)

Am Emmeringer See ist ein 28-jähriger Schwimmer ertrunken. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Bei einem Badeunfall am Emmeringer See im Landkreis Fürstenfeldbruck ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ging der 28-Jährige plötzlich unter, als er am Sonntagnachmittag von einer Badeinsel zurück ans Ufer schwamm.







Ein Augenzeuge versuchte vergeblich, ihn aus dem See zu retten. Nach 30 Minuten bargen ihn die alarmierten Rettungskräfte. Die Reanimation blieb erfolglos. Der Mann aus Tansania starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Hergang des Unglücks aufgenommen.