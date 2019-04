Wetterumschwung in Deutschland

In diesen Regionen droht jetzt Schneeregen

08.04.2019, 18:11 Uhr | dpa

Stürmische Wolken: In den nächsten Tagen droht in Teilen Deutschlands ein Wetterumschwung. (Quelle: Getty Images)

Aufs Wasser, ins Grüne, raus aus der Stadt: In ihren Wohnungen hielt es viele Menschen am Wochenende nicht. Gut, wer den Frühling draußen genoss: Die nächsten Tage bringen die Winterjacken zurück.

In Städten wie Bonn stehen die Kirschbäume in voller Blüte – mit den frühsommerlichen Temperaturen der letzten Tage ist es allerdings erst mal vorbei. Es wird wieder kühler, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Vor allem im Süden und Westen ist es überwiegend stark bewölkt und es kann kräftig regnen und gewittern, mancherorts ist gar Schneeregen möglich. Klar und meist trocken bleibt es im Norden und Osten.

In Bonn hatten am Wochenende von Japanischen Nelkenkirschen in voller Blüte gesäumte Straßen etliche Besucher gelockt. Wie ein rosarotes Dach ragen die Zweige derzeit über einige Straßen der Altstadt – in den sozialen Medien wie Instagram ist das ein Renner. Es gibt sogar ein spezielles Warnschild für Autofahrer: "Kirschblüten-Fotografen – Bitte Schritt fahren" steht darauf. Bis zu zwei Wochen kann das rosarote Spektakel nach Angaben der Stadt noch andauern.

Ab Montag teilt Wetter Deutschland

Vielerorts begeisterte am Wochenende noch ein weiteres Gewächs Spaziergänger: ebenfalls in voller Blüte stehende Magnolienbäume. In Dresden wagten sich etliche Menschen zum "Großen Dresdner Anpaddeln" aufs Wasser, im Spreewald startete die Kahnsaison. Und viele Motorradfahrer nutzten das schöne Wetter für die ersten Ausfahrten des Jahres.

Besonders im Süden und Westen soll es ab Montag überwiegend stark bewölkt sein. Hier sei auch mit länger anhaltenden, teils kräftigen Regenschauern und Gewittern zu rechnen, sagte der DWD. Anders im Norden und Osten Deutschlands: Dort soll es klar und meist trocken bleiben.

Viel Regen und Wolken

Am Dienstag ist es im Westen und Südwesten bei Höchsttemperaturen zwischen 11 und 16 Grad unbeständig. Regen und Wolken herrschen vor. Im äußersten Norden und Nordosten bleibt es hingegen heiter bis wolkig und trocken. Auch am Mittwoch sollten die meisten den Regenschirm parat halten, während sich die Norddeutschen ganz ohne Regen über einzelne Sonnenstrahlen freuen können.







Regen und Schauer halten bei Höchsttemperaturen zwischen 7 und 14 Grad bis zum Wochenende an. Im Südwesten klettert die Temperaturanzeige zum Wochenende langsam wieder bis zur 16 Grad-Marke.