Wetter in Deutschland

Keine Spur vom Frühling – es wird nass und eisig kalt

Wetter: Nach den frühlingshaften Temperaturen wird es in dieser Woche deutlich kälter in Deutschland. (Quelle: t-online.de)

Warm und freundlich zeigte sich der April in den letzten Tagen in fast ganz Deutschland. Doch mit dem schönen Frühlingswetter ist nun erstmal Schluss. Die Temperaturen gehen deutlich nach unten. (Quelle: t-online.de)

Eine Kaltfront zieht über Deutschland und bringt viele Wolken und Regen mit. Bis zum Wochenende wird es nicht viel besser. Und es ist viel zu kalt für diese Jahreszeit.

Das Wetter bleibt weiterhin zweigeteilt: Im Osten ist es überwiegend trocken, der Westen und Süden muss immer wieder mit stärkeren Regenschauern rechnen. Bis zum Ende der Woche nehmen die Niederschläge dann aber in ganz Deutschland zu und es wird immer kälter. Schuld daran ist Tief "Quirinius", das die Republik weiter fest im Griff hat. Lediglich im Westen wird es dann noch maximal 12 Grad warm.

In der Nacht zu Mittwoch gibt es im Südwesten bei vielen Wolken einige Schauer und zeitweise Regen, der auch ergiebige Mengen mit sich bringen kann. Vor allem die Gebiete von der Eifel über den Schwarzwald bis zum Allgäu und die Alpen sind davon betroffen. In der Mitte ist es wechselnd bewölkt. Der Norden bleibt eher klar und trocken. Die Temperaturen liegen zwischen -4 Grad in Schleswig-Holstein und 8 Grad am Oberrhein. Im Osten werden es 1 Grad und im Süden 7 Grad.

Dichte Wolken und Regen

Am Mittwoch bleibt es im Südwesten und Süden stark bewölkt. Der Regen verlagert sich zum Oberrhein und geht dann in den Schwarzwald und in die Alpen über. Im Nordosten ziehen Wolken auf und auch Richtung Ostsee sind noch einzelne Schauer möglich. Im Süden werden Gewitter erwartet. Es gibt Werte zwischen 6 Grad in Greifswald und bis zu 16 Grad in Niederbayern. Der Osten kommt auf 8 bis 9 Grad und im südlichen Raum gibt es 13 Grad. Hier kann sogar auch mal die Sonne scheinen.

Am Donnerstag bleibt es dann im Südwesten sowie in Franken erstmal länger heiter. "Von Nordosten her ziehen aber dichte Wolken mit einzelnen Schauern auf. Auch in den Alpen ist es dank des Regens stark bewölkt", erklärt Wetterexpertin Stefanie Scharping von der MeteoGroup zu t-online.de. Mit 4 Grad auf Rügen und bis zu 13 Grad am Oberrhein bleibt es frisch. Im Osten sieht es mit 6 Grad und im Süden mit 8 Grad auch nicht besser aus.

Schneeregen und Schauer

Am Freitag können im Norden und Osten wieder einzelne Schauer auftreten und im Nordosten scheint am wenigsten die Sonne – im Gegensatz zum Westen, wo die Sonnenstrahlen etwas länger zu sehen sind. Am Morgen kann es Richtung Ostsee und Mecklenburg-Vorpommern sogar Schneeregen geben. Die Temperaturen liegen zwischen 3 Grad in Chemnitz und 11 Grad am Oberrhein. Der Süden kommt auf 7 Grad.

Auch am Wochenende ist wenig Besserung in Sicht: Am Samstag bleibt es dicht bewölkt. "Dort kann es wieder Regen oder auch Schneeregen geben. Für die Jahreszeit ist es mit 5 bis 6 Grad zu kalt – besonders in der Nordhälfte", sagt Scharping. Sonst scheint gelegentlich die Sonne und an der Küste weht immer mal wieder starker Wind. Die Temperaturen sind ähnlich wie am Vortag. Es werden 3 Grad im Vogtland und bis zu 10 Grad am Oberrhein. Im Osten gibt es 6 Grad und im Süden 7 Grad.







Auch am Sonntag heißt es Wolken statt Sonnenschein. Im Nordosten fällt Regen. "Vereinzelt kann es auch in der Mitte Deutschlands Regnen und Schauer geben. An der Küste sind starke Böen zu erwarten", so Scharping. Es gibt 5 Grad im Vogtland und bis zu 12 Grad entlang des Rheins. Im Osten haben wir 10 bis 11 Grad und der Süden kommt nur auf frische 9 Grad.

Verwendete Quellen: MeteoGroup