"Die Stimmung ist gespenstisch"

Vor Ort in Paris: So steht es um die Notre-Dame

16.04.2019, 19:49 Uhr | Tobias Ruf, Andrea Buhtz

Nach dem verheerenden Feuer in der Kathedrale Notre-Dame ist die Lage vor Ort noch immer nicht ganz klar. In Paris herrschen gleichermaßen Entsetzen und Erleichterung. (Quelle: t-online.de)

In Scharen strömen die Menschen zur ausgebrannten Kathedrale Notre-Dame. Sie trösten aneinander, stehen in dieser schweren Stunde zusammen. t-online.de-Reporter Tobias Ruf ist vor Ort.

Nach dem verheerenden Großbrand in der Kathedrale Notre-Dame herrscht weiter großes Entsetzen. t-online.de-Reporter Tobias Ruf ist vor Ort in Paris: "Die Menschen stürmen in Massen an die Île de Notre-Dame, um zu sehen, was die Flammen tatsächlich mit dem Wahrzeichen ihrer Stadt angerichtet haben."

Die Notre-Dame ist das wahre Herzstück von Paris

In der Außenwahrnehmung werde der Eiffelturm als Aushängeschild von Paris betrachtet. In Gesprächen mit den Parisern merke man jedoch schnell: Die Kathedrale Notre-Dame hat eine ganz besondere Bedeutung für die Menschen. "Das Herz von Paris schlägt hier", sagt Ruf.





Um die Kathedrale herrsche großer Andrang: Touristen und Bewohner unterstützen sich und stehen zusammen. Was sich jedoch innen abspielt, das kann nur gemutmaßt werden. Erste Untersuchungen haben bereits begonnen. Ein Wiederaufbau könnte bis zu 30 Jahre dauern, meinen Experten. Es sei abzuwarten, wie hoch der Schaden tatsächlich ist und wie es mit Notre-Dame weitergeht, so der t-online.de-Reporter.