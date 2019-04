Bilanz des Karfreitags

Elf Biker lebensgefährlich verunglückt – drei Tote

20.04.2019, 15:32 Uhr | dpa, jmt

Das sonnige Wetter am Karfreitag hat viele Motorradfahrer auf die Straßen gelockt. Dabei kam es zu zahlreichen Unfällen – mit schweren Folgen.

Bei bestem Ausflugswetter sind am Karfreitag deutschlandweit mindestens elf Motorradfahrer lebensgefährlich verunglückt – drei von ihnen erlagen noch am Unfallort ihren Verletzungen. Viele der Unfälle ereigneten sich in Baden-Württemberg, wo die Polizei neben einem Toten auch fünf lebensbedrohlich Verletzte zählte.





Ein 28 Jahre alter Motorradfahrer war im Ortenaukreis in Baden-Württemberg von einem Auto erfasst worden. Ein 26-jähriger Autofahrer hatte den Unfall durch ein Überholmanöver verursacht. Der Motorradfahrer starb. Der zweite tödliche Unfall ereignete sich bei Kostritz in Sachsen. Der 57-jährige Biker stürzte, rutschte auf die Gegenfahrbahn und wurde von einem Auto überrollt. Zum dritten tödlichen Unfall kam es bei Biebergemünd in Hessen. Dort übersah ein Autofahrer einen 48-jährigen Biker beim Abbiegen.