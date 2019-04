Riesiger Viren-Ausbruch

Hunderte Coachella-Gäste mit Genitalherpes infiziert

26.04.2019, 15:05 Uhr | rew

Eigentlich ist das Coachella-Festival in der kalifornischen Wüste für prominente Besucher und heiße Konzerte bekannt. Doch dieses Jahr sorgten nicht nur die Stars für Schlagzeilen – sondern auch ein Genitalherpes.

Auf dem kalifornischen Musikfestival Coachella haben sich Hunderte Gäste mit einem Genitalherpes angesteckt. Das berichten "Bild.de" und das Musikmagazin "Rolling Stone".

Neun Tage dauerte das diesjährige Musikevent in der Wüste. Dabei sollen sich allein in den ersten beiden Tagen rund 250 Gäste angesteckt haben, berichtet der "Rolling Stone". Zum Vergleich: Normalerweise infizieren sich auf dem Festival nur 12 Personen am Tag mit dem Erreger. Das Festival wird von 25.000 Musikfans besucht.

Noch beunruhigender sind die Zahlen, die das US-Gesundheitsportal "Herp Alert" herausgegeben hat: Nach dem Festival soll die Anzahl der Genitalherpes-Fälle in der Region in die Höhe geschnellt sein, 1.105 Menschen sollen betroffen sein.

Virus lebenslang im Körper

Der Erreger verbreitet sich schnell. Nicht nur über Sex können sich die Viren übertragen. Es reicht, dass sich die Haut von Menschen berührt.

Dazu gab es auf dem Festival sicherlich genug Gelegenheiten: Das Coachella ist nicht nur für seine Prominenten Gäste bekannt – in diesem Jahr schauten unter anderem Paris Hilton und Orlando Bloom vorbei –, sondern durch das warme Klima zeigten die Gäste sich auch leicht bekleidet.





Besonders fatal für die infizierten Gäste: Wer sich einmal mit dem Herpes-Virus angesteckt hat, wird ihn nie mehr richtig los. Der Erreger bleibt lebenslang im Körper.