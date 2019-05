143 Menschen an Bord

Boeing 737 rutscht nach Bruchlandung in Fluss

04.05.2019, 08:19 Uhr | AFP

In Florida ist eine Boeing 737 bei der Landung verunglückt und in einen Fluss gerutscht, mehrere Menschen mussten ins Krankenhaus. An Bord waren US-Militärangehörige.

Im US-Bundesstaat Florida ist eine Boeing 737 mit 143 Menschen an Bord nach einer Bruchlandung in einen Fluss gerutscht. Alle Passagiere seien sicher aus der Maschine gebracht worden, teilten die Behörden mit. Das Flugzeug war auf dem Weg vom US-Stützpunkt Guantanamo auf Kuba zum Militärflughafen in Jacksonville in Florida. An Bord befanden sich Militärangehörige und deren Familien.

Insgesamt seien 136 Passagiere und sieben Crewmitglieder an Bord gewesen, teilte der Militärflughafen mit. Das Sheriffbüro von Jacksonville schrieb auf Twitter, dass 21 Erwachsene in Krankenhäuser gebracht worden seien. Schwer verletzt wurde demnach aber niemand.

Boeing schaltet sich ein

Auf Bildern war zu sehen, wie die Maschine teilweise unter Wasser im St.-Johns-Fluss lag. Etliche Rettungskräfte waren an der Bergung, darunter rund 90 Feuerwehrleute. Nach Angaben von Jacksonvilles Bürgermeister Lenny Curry bemühten sich die Behörden, den Austritt von Treibstoff in den Fluss unter Kontrolle zu halten.







Boeing erklärte, Kenntnis von dem Zwischenfall zu haben und sich derzeit um weitere Informationen zu bemühen.