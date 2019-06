Heißluftballon stürzt bei Landung ab – elf Verletzte

Eine Böe erfasst den Ballon bei der Landung, der Korb überschlägt sich und gerät in Brand: Im Sauerland ist ein Heißluftballon verunglückt. Laut Angaben der Polizei sind dabei elf Menschen zum Teil schwer verletzt worden.

Im Sauerland sind beim Absturz eines Heißluftballons elf Menschen verletzt worden, zwei davon lebensgefährlich. Nach ersten Erkenntnissen erfasste eine Böe den Ballon bei der Landung in etwa einem Meter Höhe, wie ein Polizeisprecher sagte. Daraufhin habe sich der Korb überschlagen. Die Verletzungen sollen demnach von dem Brenner stammen, der vermutlich auch den Korb zwischenzeitlich in Brand gesetzt habe.

In #Marsberg ist ein Heißluftballon verunglückt. Es sind mehrere Personen verletzt worden. Zur Zeit laufen Rettungsmaßnahmen an der Unglücksstelle. Diese liegt im Bereich „Fettküche“.

Presseanfragen an: 02933-9020-3513



Nähere Infos folgen!