Unfall in Ungarn

Rallye-Auto rast in Zuschauermenge – viele Verletzte

Totkomlos in Ungarn: Bei der Stadt-Rally verlor ein Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und raste in eine Zuschauergruppe. (Quelle: Reuters)

Der Wagen raste ungebremst aus einer Kurve in die Zuschauermenge: Bei einer Rallye im ungarischen Tótkomlós hat es einen schweren Unfall gegeben. Zwei Menschen wurden schwer verletzt.

In Ungarn sind mehrere Zuschauer einer Rallye durch einen Rennwagen verletzt worden, der ohne jede Kontrolle in die Menge raste. Das berichtet das Nachrichtenportal "9News". Dem Bericht zufolge wurden zwei Menschen lebensgefährlich verletzt, neun weitere Personen erlitten ebenfalls Verletzungen.

Wie "9News" berichtet, flog das Auto bei dem Rennen in der ungarischen Stadt Tótkomlós in einer Kurve aus der Fahrbahn und schleuderte in die Zuschauermenge hinein. Einigen Menschen gelang es demnach in letzter Sekunde, beiseite zu springen, andere gerieten hingegen unter die Räder des Unfallwagens. Aufnahmen von dem Unglück zeigen, wie Helfer Menschen unter dem Auto hervorziehen.

Helfer befreien Opfer

Der Polizei und anrückenden Rettungskräften gelang es schließlich, die eingeklemmten Unfallopfer zu befreien, schreibt "9News". Die Polizei ermittele nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.





Die Autorallye findet laut dem Bericht in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal statt, dabei gehen jährlich Hunderte Rennautos an den Start.