Alpen in Tirol

67-jähriger Deutscher bei Klettertour abgestürzt

20.06.2019, 18:02 Uhr | AFP

In Tirol ist ein Deutscher bei einem Ausflug in den Bergen ums Leben gekommen. Vom Gipfelkreuz der Köllenspitze aus hatte er seiner Frau zuvor noch eine Nachricht geschickt.

In den Alpen in Tirol ist ein 67-jähriger Deutscher bei einer Klettertour gestorben. Der Mann sei in den Tannheimer Bergen im deutsch-österreichischen Grenzgebiet unterwegs auf die Köllenspitze gewesen, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die örtliche Polizei. Als er am Abend nicht nach Hause zurückgekehrt sei, habe seine Frau die Einsatzkräfte alarmiert.





Diese hätten den 67-Jährigen in der Nacht 50 Meter unter einem Klettersteig nur noch tot bergen können, hieß es in dem Bericht weiter. Er sei vermutlich auf dem Heimweg abgestürzt. Vom Gipfelkreuz habe er noch seine Frau per Whatsapp kontaktiert, danach sei der Kontakt abgebrochen.