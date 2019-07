Passagierjet aus Köln mit Problemen – Notlandung geglückt

Auf dem Flughafen der israelischen Metropole Tel Aviv galt die höchste Alarmstufe. An der Boeing soll beim Start in Köln ein Reifen geplatzt sein.

Eine Boeing 737-400 aus Köln ist trotz eines beschädigten Reifens sicher am Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv gelandet. Auf Livebildern im Internet war zu sehen, wie die Maschine offenbar problemlos auf der Landebahn aufsetzte. Der israelische Rettungsdienst bestätigte dies später.

Bei der Boeing 737-400 der bulgarischen Fluglinie Electra Airways war beim Start ein Reifen geplatzt. Betroffen war den israelischen Angaben zufolge ein linker, hinterer Reifen des Fliegers. An Bord befanden sich 152 Passagiere und Crewmitglieder.

Wegen der erwarteten Notlandung war der Flughafen in Alarmbereitschaft versetzt worden. Sofort nach der Landung fuhren Feuerwehr und Sicherheitspersonal zu dem Jet.

