Deutschland in der Sommerpause – doch es gibt Hoffnung

Sturm an der Nordsee: Das Wetter am Wochenende wird ungemütlich und frisch.

Der Start in den Juli war überraschend kühl. Und dabei bleibt es leider auch. Am Wochenende wird in Deutschland vielerorts auch Regen die Stimmung trüben.

Wetter: Am Wochenende droht Regen in vielen Teilen Deutschlands

Nord- und Ostsee-Urlauber müssen stark sein: Dort ist es deutlich zu frisch. Hochsommer findet sich in den nächsten Tagen aber auch anderswo in Deutschland nicht. Gelaufen sind die großen Ferien damit allerdings noch nicht.

Urlauber, die derzeit Ferien entlang der deutschen Küsten machen, haben hoffentlich ausreichend Lesestoff und Gesellschaftsspiele eingepackt. Denn das Wetter macht den Sommerferien dort einen Strich durch die Rechnung. Der Norden Deutschlands präsentiert sich in den nächsten Tagen regnerisch und deutlich zu kühl für die Jahreszeit. Ein kleiner Trost: In den meisten Teilen Deutschlands sieht es zumindest am Wochenende nicht anders aus.

Am Freitag bleibt die Dreiteilung der letzten Tage bestehen: Der Norden ist überwiegend grau und bekommt es immer wieder mit Niederschlägen zu tun. An den Küsten wird es stürmisch, entlang der Ostsee ist auch mit Sturmböen zu rechnen. Die Mitte verschnauft nach der Hitze der letzten Wochen unter einem freundlichen Sonne-Wolkenmix und der Rest des Hochsommers hat sich in den Süden zurückgezogen.

"Der Nord-Süd-Split zeigt sich auch in den Temperaturen", sagt Wetterexperte Dirk Thiele von der Meteogroup t-online.de. In Berlin werden demnach 20 Grad erwartet, Hamburg kommt maximal auf 19. Aachen hingegen wird bis zu 26 Grad zählen, in München steigen die Thermometer sogar auf 29 Grad.



Am Wochenende macht der Regen sich breit

Ein ähnliches Bild der Wetterlage zeichnet sich für Samstag ab. Einzige Bewegung: das Regengebiet breitet sich bis in die Mitte aus. Schauer werden dann auch im Norden von Rheinland-Pfalz, in Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin erwartet. "Für die Vegetation ist das eine gute Nachricht", betont der Wetterexperte.

Die Schönwettergrenze verläuft nun südlicher – sommerlich sieht es im Saarland, Baden-Würtemberg und Bayern aus. Entlang der Alpen bilden sich jedoch wieder Gewitter, die im Verlauf des Tages – besonders zum Abend und in der Nacht – "durchaus heftiger ausfallen können", warnt Thiele.







Wieder wird die wettermäßige Teilung des Landes anhand der Temperaturen deutlich: Bremen kommt voraussichtlich auf maximal 19 Grad, Dresden und Bonn erwarten 26 beziehungsweise 27 Grad. Spitzenreiter sind Freiburg und Passau mit jeweils 31 Grad. Vorerst wird es wohl das letzte Mal sein, dass in Deutschland heiße Temperaturen gemessen werden.

Denn am Sonntag verschiebt sich das Wetter erneut. Der Norden bleibt wolkig, dann aber trocken, die Niederschläge wandern gen Süden. Nun werden Bayerns Süden und Baden-Würtemberg nass. Hinter dieser Front wird es in der Mitte freundlich. Es bleibt wie gehabt bei einem Sonne-Wolkenmix mit Schönwettermomenten.

Rostock zählt dann wohl nur noch 17 Grad, Bremerhaven 16, Berlin kommt auf 19 Grad, Düsseldorf auf 20, auch in Ulm nur noch 22 Grad. "Das ist definitiv verbreitet kühler als für diese Zeit üblich", sagt Thiele.

Die nächste Woche noch durchhalten

Am Montag ist dann voraussichtlich auch der letzte Rest der Warmluft ausgeräumt – die Stärke der Gewitter im Süden nimmt deutlich ab. Knallen und Schütten kann es dennoch. Generell bleiben Bayern und Baden-Würtemberg nun aber wohl trocken. Die sonnigen Phasen im Süden dauern wieder länger an. Gleiches gilt für die Mitte Deutschlands. Die Norddeutschen sind Regen, Wolken und Wind vielerorts gewöhnt. Die Urlauber seien damit etwas getröstet: Sturm gibt es zunächst nicht mehr. Ansonsten ist von Urlaubswetter aber auch in der kommenden Woche nichts zu sehen.





"Viel wird sich in der kommenden Woche an diesem Bild nicht ändert", sagt Thiele. Aber er macht auch Hoffnung: "Das war es definitiv noch nicht mit dem deutschen Hochsommer. In der Mitte der darauffolgenden Woche dürfte das Ferienwetter wieder in Schwung kommen." Bis dahin gibt es etwa entlang der Küsten viele Ausflugsziele, die auch bei schlechtem Wetter Laune machen. Etwa das Ozeaneum in Stralsund oder das Robbenforschungszentrum in Warnemünde. In den örtlichen Touristeninformationen und in vielen Hotels gibt es Tipps und Broschüren.