Großeinsatz im Ruhrgebiet

Grillanzünder-Firma in Essen abgebrannt

07.07.2019, 12:58 Uhr | dpa, lw

Großeinsatz in Essen: In einer Firma für Grillanzünder und Grillkohle ist ein Feuer ausgebrochen. (Quelle: dpa)

Großbrand im Ruhrgebiet: Eine Firma steht in Flammen. Die Feuerwehr versucht das Feuer unter Kontrolle zu bringen, das sich plötzlich rasend schnell ausgebreitet hatte.

In einer Firma für Grillanzünder und Grillkohle in Essen ist in der Nacht zu Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern zunächst noch an, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Wie "Der Westen" berichtet, hatten die Feuerwehrleute zunächst einen Brandgeruch festgestellt, als sie am Einsatzort eintrafen. Dann hatte sich das Feuer rasend schnell ausgebreitet, teilte die Feuerwehr mit. Durch den Vollbrand des Betriebes waren die Seitenteile und das gesamte Dach des Gebäudes eingestürzt.







Die Polizei rechnet mit einem hohen Schaden. Es gebe noch keine Kenntnisse zu einer möglichen Schadenssumme oder einer Brandursache, erklärte ein Sprecher. Auch am Sonntagmorgen dauerte der Einsatz dem Bericht zufolge an. Es seien bereits Brandermittler vor Ort, um nach Abschluss der Löscharbeiten zu ermitteln.