Beim Wandern in Tirol

55-jähriger Deutscher stürzt in den Tod

07.07.2019, 15:43 Uhr | AFP

Tragisches Unglück in Österreich: Ein Deutscher ist auf einer Wandertour abgestürzt und gestorben. Sein Begleiter hielt den Leichnam bis zur Rettung fest.

Ein 55-jähriger Deutscher ist beim Bergsteigen in Tirol ums Leben gekommen. Der Mann war am Samstag mit einem weiteren Deutschen im Steinseegebiet in den Lechtaler Alpen unterwegs, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete. Der 55-Jährige sei vorangestiegen und aus bisher ungeklärter Ursache abgestürzt.







Er konnte demnach von seinem 46-jährigen Kletterpartner gehalten werden und blieb im Sicherungsseil hängen. Der 46-Jährige habe sofort einen Notruf abgesetzt. Die beiden Bergsteiger seien daraufhin von den Rettungskräften geborgen worden. Bei dem 55-Jährigen konnte laut APA jedoch nur noch Tod festgestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck habe eine Obduktion angeordnet.