Drei Verletzte in Nürnberg

Tram kracht gegen Linienbus und entgleist

24.07.2019, 15:51 Uhr | dpa

Die beschädigte Tram: In Nürnberg kam es zu einem Unfall im Osten der Stadt. (Quelle: News5/dpa)

In Nürnberg sind eine Straßenbahn und ein Bus kollidiert. Der Unfall sorgte für ein großes Verkehrschaos. Drei Personen kamen ins Krankenhaus.

Der Zusammenstoß einer Tram mit einem Linienbus hat am Mittwochmorgen in Nürnberg für erhebliche Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Der Unfall habe sich an einem Verkehrsknotenpunkt im Osten der Stadt ereignet, sagte eine Polizeisprecherin. Dabei wurde die Tram aus den Gleisen geschoben. Die Ursache war zunächst unklar. Drei Fahrgäste wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. Es gab jedoch keine Schwerverletzten.







Ein Spezialkran sollte die tonnenschwere Tram wieder zurück auf die Gleise heben. Die Bergung sollte bis zum Mittag dauern. Die Höhe des Schadens konnte zunächst nicht beziffert werden. Die städtischen Verkehrsbetriebe richteten einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.