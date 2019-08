Polizei erlaubt Rückkehr

Damm in Nordengland wieder sicher - Einwohner dürfen zurück

07.08.2019, 16:40 Uhr | dpa

Der Damm nahe Whaley Bridge ist nach Polizeiangaben soweit gesichert, dass die Bewohner des Dorfes in ihre Häuser zurückkehren dürfen. Foto: Danny Lawson/PA Wire. (Quelle: dpa)

Whaley Bridge (dpa) - Nach tagelangem Kampf von Einsatzkräften gegen einen drohenden Dammbruch dürfen die Bewohner des nordenglischen Städtchens Whaley Bridge wieder in ihre Häuser zurück.

Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Mehr als 1500 Menschen waren in Sicherheit gebracht worden, weil der Damm nach langanhaltenden, schweren Regenfällen zu brechen drohte. Das Toddbrook Reservoir südöstlich von Manchester war bereits an einer Stelle schwer beschädigt worden.