Suche eingestellt

Kieler Segler auf der Ostsee verschwunden

11.08.2019, 13:15 Uhr | dpa

Seenotrettungskreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS): In der Ostsee ist ein Mann spurlos verschwunden. (Symbolbild) (Quelle: Jens Köhler/imago images)

Ein Segler aus Kiel ist in der Ostsee verschwunden. Sein Boot wurde gefunden, von dem Mann fehlt aber jede Spur.Seenotretter haben ihre Suche vorerst beendet.

Auf der Ostsee ist die großangelegte Suche nach einem vermissten Segler aus Kiel eingestellt worden. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) und die dänische Rettungszentrale JRCC haben das Suchgebiet engräumig abgesucht und abgeflogen, aber den Mann nicht gefunden, wie Antke Reemts, Sprecherin der DGzRS, mitteilte. Bis es weitere Hinweise oder Sichtungen des Mannes gebe, werde die Suche nicht wieder aufgenommen.







Der 69-Jährige war am Freitag mit seiner Jacht von der Hafenstadt Marstal auf der dänischen Insel Aerö nach Kiel unterwegs. Er habe Familienangehörige angerufen und von Schwierigkeiten mit seinem Boot berichtet. Dann sei die Verbindung abgebrochen, berichtete die DGzRS-Sprecherin. Später habe ein Hubschrauber die beschädigte Jacht des Seglers in dänischen Gewässern geortet, der Mann sei aber nicht mehr an Bord gewesen.