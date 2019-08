Unglück in Halle

Siebenjähriger stürzt von Balkon und stirbt

19.08.2019, 13:30 Uhr | AFP

Das Unglück ereignete sich im vierten Stock: Der Junge war auf dem Balkon – und fiel dann in die Tiefe. Retter versuchten vergeblich, ihn wiederzubeleben. Nun ermittelt die Polizei, wie es dazu kommen konnte.

Ein siebenjähriger Junge ist in Halle in Sachsen-Anhalt aus dem vierten Stock einem Mehrfamilienhauses gestürzt und ums Leben gekommen. Die Polizei geht von einem tragischen Unglücksfall aus. Der Junge fiel demnach am Montagmorgen von einem Balkon in die Tiefe. Das Kind starb trotz Wiederbelebungsversuchen.





Die Polizei leitete von Amts wegen ein sogenanntes Todesursachenermittlungsverfahren ein. Wie es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar.