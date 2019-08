Neue Tauchexpedition

Das sind die ersten Aufnahmen der "Titanic" seit 14 Jahren

22.08.2019, 08:35 Uhr | ssp, rtr, t-online.de

1985 wurde das Schiffswrack der "Titanic" in 3.800 Meter Tiefe auf dem Grund des Atlantischen Ozeans entdeckt. Seit 14 Jahren ist niemand mehr zu dem Wrack hinabgetaucht. Bis heute.

1912 war es mit 269 Metern Länge das größte Schiff der Welt und galt als unsinkbar. Als die "Titanic" vor mehr als 100 Jahren mit über 2.000 Menschen an Bord nach einer Kollision mit einem Eisberg doch sank, setzte die Katastrophe eine Zäsur in der Geschichte der Seefahrt. Das Unglück zog in die Geschichtsbücher ein – und später auch in die Drehbücher Hollywoods.







1985 wurde das Schiffswrack in 3.800 Meter Tiefe auf dem Grund des Atlantischen Ozeans entdeckt. Seit 14 Jahren jedoch ist niemand mehr zu dem Wrack hinabgetaucht. Bis jetzt: Im Rahmen der "Five Deeps"-Expedition tauchten Forscher nach dem gesunkenen Luxusliner. Doch die Forscher mussten feststellen, dass sich an dem Wrack seit den letzten Aufnahmen viel verändert hat. Starker Seegang und bakterieller Eisenfraß machen dem Wrack zu schaffen.

Im Video oben sehen Sie die neusten Aufnahmen vom Schiffswrack der "Titanic".