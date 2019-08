Würzburg

Sportflugzeug ausgebrannt, Insassen überleben

23.08.2019, 13:21 Uhr | dpa

Schwerer Unfall in Franken: In Würzburg ist ein Flugzeug verunglückt. Vor Ort war eine große Rauchsäule zu sehen. (Quelle: inFranken.de)

Flugzeug verunglückt in Franken: Große Rauchsäule über Flugplatz

Vorfall in Würzburg: Ein Flugzeug schoss über die Startbahn, fing an zu brennen. Die beiden Insassen konnten entkommen, aber der Flieger brannte aus.

Auf einem Flugplatz in Würzburg ist am Freitag ein Sportflugzeug vom Typ Cessna 172 über das Startbahnende hinaus gerollt und anschließend komplett ausgebrannt. Die beiden Insassen konnten sich mit leichten Verletzungen aus dem viersitzigen Flugzeug retten, noch bevor es Feuer fing, wie ein Polizeisprecher sagte. Über Würzburg soll eine große Rauchwolke gehangen haben, meldet die "Mainpost".







Warum dem Piloten der Start misslang und die einmotorige Maschine auf eine Wiese am Ende der Startbahn rollte, war zunächst unklar. Die Polizei in Würzburg ermittelt zur Unfallursache, eine in der Luftfahrt sachkundige Beamtin sei hinzugezogen worden.