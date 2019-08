Nach schwerem Unfall

Geisterfahrer blockieren Rettungsgasse auf A3

23.08.2019, 12:03 Uhr | job, t-online.de

Polizeiwagen mit Blaulicht (Symbolfoto): Geisterfahrer in einer Rettungsgasse haben Helfer auf der A3 behindert. (Quelle: Carsten Rehder/dpa)

Auf der A3 kommt es zu einem schweren Unfall. Die Autofahrer bilden eine Rettungsgasse. Doch die Helfer werden trotzdem blockiert – von Geisterfahrern, die wohl dem Stau entkommen wollten.

Nach einem schweren Unfall auf der Autobahn 3 bei Frankfurt haben Geisterfahrer in einer Rettungsgasse die Helfer blockiert. Das teilte die Frankfurter Polizei auf Twitter mit. Sie nutzten offenbar die Gasse, um aus dem Stau zu entkommen.

Es würden Autofahrer gemeldet, die wendeten und in der Rettungsgasse entgegengesetzt der Fahrtrichtung zurück zum Autobahnkreuz Frankfurt führen, schreiben die Beamten. "Menschen brauchen Hilfe. Reicht das nicht?", klagt die Polizei und fordert, die Rettungsgasse offenzuhalten.







Vier Lkw in Unfall verwickelt

Auf der A3 waren am Freitagmorgen zwischen Frankfurt Süd und dem Offenbacher Kreuz mehrere Lkw aufeinandergekracht. Ein Fahrer starb, ein weiterer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste befreit werden, wie die "hessenschau" berichtet. Zwei weitere Menschen wurden verletzt. Die Autobahn wurde in Richtung Würzburg komplett gesperrt.

So sollte es eigentlich aussehen: Auf der A66 erlebte die Feuerwehr Hanau eine fast perfekte Rettungsgasse. (Quelle: t-online.de)

Wie es gegen 8.15 Uhr zu dem Unfall gekommen war, ist laut Polizei noch nicht ganz klar, berichtet die "hessenschau". Insgesamt waren demnach vier Lkw beteiligt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.