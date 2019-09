Schönste Altweibertage

Hier wird es am Wochenende noch einmal hochsommerlich

13.09.2019, 11:32 Uhr | t-online.de, mja

Der Start in die neue Woche war in vielen Teilen Deutschlands verregnet. Tief Hans zieht in den kommenden Tagen aber langsam ab, es wird freundlicher und etwas milder. (Quelle: t-online.de)

Die Wolken weichen dem Sonnenschein: Am Wochenende zeigt sich der Altweibersommer – allerdings nicht überall. Der Norden hat mit Ex-Hurrikan "Dorian" zu kämpfen.

Der Sommer hält noch einmal Einzug in Deutschland. Bis zum Wochenende halten sich die Wolken zwar fast überall noch, doch dann klart es endlich auf. Die Temperaturen steigen auf bis zu 30 Grad Celsius. Nur der Norden muss noch mit ein paar Tiefausläufern der Hurrikansaison rechnen. Wie gefährlich die sind, erklärt unsere Wetterkolumnistin in diesem Beitrag:







Der Freitag lässt einen ersten Ausblick auf das Wochenende zu. Am Alpenrand, etwa in Kempten und Oberstorf, herrscht Sonnenschein bei etwa 23 Grad, wenig Wind, die Tiefausläufer aus dem Norden kommen hier nicht an. Im hessischen Main-Gebiet kühlt es in der Nacht zum Freitag auf bis zu 13 Grad ab. Im Tagesverlauf bleibt es bewölkt, aber überwiegend trocken bei maximal 22 Grad. Im nördlichen Deutschland liegen die Temperaturen weiterhin bei rund 18 Grad. Hoffnung für die Hauptstädter: Mittags dürfte es regnen, aber zum Abend hin lockern die Wolken auf.

Und so startet Deutschland ins Wochenende: In der Nacht zum Samstag kühlt es vereinzelt stark ab. Wetterexperte Rainer Buchhop warnt vor möglichem Bodenfrost in der Lüneburger Heide, etwa in Lüneburg oder Soltau. "Wer empfindliche Pflanzen draußen hat, sollte die lieber reinholen", sagt Buchhop. Tagsüber kehrt dagegen der Altweibersommer zurück. Fast überall liegen die Temperaturen bei 22 Grad oder höher. Am wärmsten wird es in der Südwestecke mit rund 26 Grad in Freiburg im Breisgau. Der Alpenrand kommt auf 22 Grad. Im Norden dominiert ein trockener Sonne-Wolken-Mix bei höchstens 17 Grad.







Höhepunkt des Spätsommerhochs wird der Sonntag. Maximal 30 Grad werden es im Südwesten zum Beispiel in Freiburg – dazu Sonne, Sonne, Sonne. Berlin (23 bis 24 Grad), Oberbayern am Fuße der Alpen (bis zu 26 Grad), Main-Region bei Aschaffenburg (27 Grad): Fast ganz Deutschland profitiert davon, nur im hohen Norden besteht Regengefahr bei maximal 19 Grad.