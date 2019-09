Wetter in Deutschland

Neue Woche, neue Aussichten – es wird wechselhaft

In Deutschland steht zum Wochenbeginn ein Wetter-Umschwung an. Wo es regnet und wo es trocken bleibt, sehen Sie im Video. (Quelle: t-online.de)

Der Spätsommer hat sich am Wochenende von seiner besten Seite gezeigt und die Menschen mit warmen Temperaturen und Sonne noch einmal in die Parks gelockt. Kann die neue Woche da mithalten?

Am Sonntag heißt es noch einmal: Jacken aus, T-Shirts an. Die Sonne strahlt, die Temperaturen klettern deutschlandweit auf bis zu 25 Grad. Zum Ende des Tages müssen sich die Menschen im Südwesten dann aber doch wieder wärmer anziehen. Dichte Wolken ziehen auf, es kann zu teils kräftigen Schauern kommen.

Die neue Woche startet besonders im Nordosten heiter und trocken. "Im Südwesten gibt es immer noch dicke Wolken. Es sind kräftige Schauer und einzelne Gewitter möglich", sagt die Wetterexpertin der Meteogroup, Maria Dieckmann, zu t-online.de. Südlich der Donau müssen die Bürger ebenfalls ihre Regenschirme bereithalten, hier regnet es dauerhaft. Auf Fehmarn zeigt das Thermometer 17 Grad, in Düsseldorf 20 Grad. Die Bundeshauptstadt kommt auf 23 Grad. Deutlich kühler wird es in Kempten mit gerade einmal 13 Grad.

Wechselhaftes Wetter im ganzen Land

Der Dienstag zeigt sich "mal mehr, mal weniger bewölkt", sagt Dieckmann. Es kann zu längeren sonnigen Abschnitten kommen. Im Südwesten fängt es dann im Laufe des Tages jedoch wieder an zu regnen. Im Norden und Osten sind einzelne Schauer möglich, hier bleibt es aber größtenteils freundlich. Auf Rügen gibt es 16 Grad, Saarbrücken erreicht 17 Grad. In Erfurt liegen die Temperaturen bei 19 Grad, Halle kratzt an den 21 Grad.

Mittwoch wird es landesweit wechselhaft: "Uns erwarten Sonne, dichte Wolken und zeitweise auch Schauer", sagt die Wetterexpertin. Mit 14 Grad gibt es am Starnberger See keine Badetemperaturen. In Görlitz wird mit 17 Grad gerechnet, in Genthin mit 18 Grad. Ohlsbach kommt auf 19 Grad.







Auch das Ende der Woche bleibt wechselhaft. "Es gibt allerdings mehr Sonne als Wolken", prognostiziert Dieckmann. Leichte Schauer sind möglich.