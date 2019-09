Sie wollte ihr Baby versorgen

Frau fällt auf A96 aus fahrendem Auto – und stirbt

26.09.2019, 16:17 Uhr | dpa

Durch einen tragischen Unfall auf der A96 in Bayern wurde eine junge Familie zerstört. Eine Mutter stürzte aus dem fahrenden Auto, ihr Mann und ihr Baby mussten den Vorfall mit anschauen.

Sonderbarer Unfall in Bayern: Sturz bei voller Fahrt kostet Mutter das Leben

Ein 28-Jährige ist in Bayern aus dem Auto auf die Fahrbahn einer Autobahn gefallen und gestorben. Offenbar wollte sie zu ihrem Säugling auf dem Rücksitz klettern.

Eine junge Frau ist auf der Autobahn 96 in Bayern aus einem fahrenden Auto gestürzt und gestorben. Die 28-Jährige sei durch eine offene Schiebetür auf die Fahrbahn gefallen, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Ihr Ehemann habe das Auto gefahren und unmittelbar nach dem Unfall in Höhe Schöffelding angehalten.

Nach neuesten Erkenntnissen wollte die Frau offenbar zu ihrem Säugling auf dem Rücksitz klettern. "Sie war anfangs Beifahrerin und wollte durch die beiden Vordersitze nach hinten klettern, um den Säugling zu versorgen", sagte ein Sprecher.







Mehrere Menschen, die auf der gleichen Strecke in Richtung Lindau fuhren, meldeten der Polizei am Mittwochnachmittag, dass eine Person auf dem Seitenstreifen der Fahrbahn liege.



Nachrichtenagentur dpa