Unfall in Mönchengladbach

Auto überschlägt sich und erfasst Passantin – zwei Schwerverletzte

11.10.2019, 08:54 Uhr | dpa

In NRW sind eine Fußgängerin und ein Autofahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann musste einem anderen Pkw ausweichen und überschlug sich. Dabei erfasste er die Frau.

Eine 63 Jahre alte Fußgängerin ist in Mönchengladbach von einem sich überschlagenden Auto erfasst und schwer verletzt worden. Auch der 64-jährige Autofahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Autofahrer am Donnerstagabend einem 25 Jahre alten Autofahrer ausweichen wollen, der deutlich zu schnell in eine scharfe Kurve fuhr und dabei in den Gegenverkehr geriet. Der junge Fahrer stand wohl unter Drogeneinfluss.







Der 64-Jährige habe einen Zusammenstoß nicht verhindern können. Nach dem Aufprall habe sich sein Wagen mehrfach überschlagen und dabei die Fußgängerin erfasst, die mit ihrem Hund auf dem Bürgersteig unterwegs war. Das Auto blieb in einem angrenzenden Feld liegen. Der 25-Jährige und sein Beifahrer mussten ebenfalls ins Krankenhaus.