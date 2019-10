Spaziergänger finden Post

Briefträger entsorgte hunderte Briefe im Wald

10.10.2019, 20:30 Uhr | dpa

In Heiligenberg hat ein Briefträger die Post, die er austragen sollte, in einem Waldstück entsorgt. Spaziergänger wurden auf die Briefe aufmerksam. Den Briefträger erwartet nun ein Gerichtsverfahren.

Ein Briefträger hat sein Tagespensum an Post in verschiedenen Wäldern im Süden Baden-Württembergs entsorgt. Aufgeflogen ist der Mann, weil Spaziergänger und Waldarbeiter in den vergangenen zwei Wochen rund 330 Briefe in Wäldern bei Heiligenberg (Bodenseekreis), Denkingen und Sauldorf-Bichtlingen (beide Kreis Sigmaringen) gefunden hatten.







Bisher ist nur ein Teil der Post wieder aufgetaucht, die der Mann in den Bezirken Salem-Beuren und Heiligenberg (Bodenseekreis) hätte austragen sollen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie ermittelt wegen Verletzung des Postgeheimnisses durch Unterdrückung von Briefsendungen.