Buschbrände in Kalifornien

Flammen zerstören dutzende Häuser

11.10.2019, 20:05 Uhr

Buschbrände haben in Kalifornien etliche Wohnhäuser zerstört. Hunderttausende Menschen waren am Freitag ohne Strom. Der Bundesstaat ist in erhöhter Alarmbereitschaft.

Ein Feuer verwüstete nach Behördenangaben vom Freitag eine Siedlung östlich der Metropole Los Angeles. Der Brand sei vom Fahrer eines Müllwagens ausgelöst worden, der seine in Brand geratene Ladung am Straßenrand abgeladen habe, sagte eine Feuerwehrsprecherin der "Los Angeles Times". Mehr als 70 Gebäude der Siedlung wurden zerstört, mehr als 200 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen.

Die Behörden ordneten die vorsorgliche Räumung von rund 1900 Wohnungen in der Gegend an. Ein anderer Brand nordwestlich von Los Angeles verwüstete rund 1600 Hektar Land.

In Kalifornien galt am Freitag die höchste Waldbrand-Alarmstufe. Hunderttausende Menschen waren ohne Strom, weil der örtliche Energieversorger zur vorsorglichen Überprüfung von Hochspannungsleitungen den Strom abgeschaltet hatte. Schäden an den Leitungen können Waldbrände auslösen.