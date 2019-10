Wetter in Deutschland

Noch einmal bis zu 24 Grad im Oktober

Der Herbst bleibt im Wochenverlauf weiter wechselhaft. Während am Wochenende der Nebel nachlässt, wird es vor allem im Norden wieder windiger. Am Samstag kann sich der Süden auf Sonne freuen, am Sonntag dann der Norden.

Das Oktoberwetter zeigt sich weiter von der unbeständigen Seite. "Bis zum Freitag haben wir eine Hochdruckwetterlage, die uns die ganze Woche viel Nebel und Hochnebel beschert", sagt Stefanie Scharping, Wetterexpertin von der Meteogroup, gegenüber t-online.de. Wenn sich der Nebel verzieht, zeigt sich der Oktober dann aber vielerorts wieder von seiner freundlichen Seite – einzig im Norden kann es stürmischer werden.

Am Donnerstag ist weiterhin vor allem zu Tagesbeginn mit viel Nebel zu rechnen. Wenn der Nebel im Verlauf des Tages nachlässt, kann vielerorts die Sonne rauskommen. "Mit Niederschlägen ist nur in starken Hochnebelregionen zu rechnen, dort aber auch nur vereinzelt", sagt Scharping. Im Nordosten und Südwesten können örtlich dichtere Wolken aufziehen. Im Südwesten sind zudem Schauer möglich. Die Temperaturen bleiben überall in Deutschland mild: in Düsseldorf und an der Oberlausitz zeigt das Thermometer 20 Grad. An der mecklenburgischen Seenplatte werden 16 Grad erwartet. Im Vogtland sind sogar 24 Grad möglich.

Es wird windig am Wochenende

Ab Freitag verzieht sich der Nebel allmählich. "Das liegt an dem Tiefdruckgebiet, was sich langsam in Deutschland ausbreitet", sagt Meteorologin Scharping. Dennoch kann morgens örtlich weiterhin Nebel auftreten, besonders in der südlichen Hälfte. Das Wetter bleibt weiter wechselhaft. Von Nordwesten ziehen dichtere Wolken über das Land und können örtlich für Schauer sorgen, vor allem in Küstennähe. Im Rest des Landes wechseln sich Sonne und Wolken im Tagesverlauf ab. Im Hunsrück zeigt das Thermometer 14 Grad. Schwerin erwarten 15 Grad. In der Oberlausitz und Oberrhein bleibt es mit 18 beziehungsweise 20 Grad weiter mild.





Am Samstag hat sich der Nebel weitgehend verzogen. Einzig im Süden, besonders im Donauraum, kann es in den Morgenstunden zu Nebel kommen. Im Tagesverlauf wird es aber freundlicher. Von Nordwesten ziehen auch am Samstag dichtere Wolkenfelder nach Deutschland, die örtlich Schauer bringen können. Im Südosten und Süden bleibt es hingegen freundlich. Generell frischt der Wind am Wochenende in ganz Deutschland merklich auf. "Im Norden und vor allem an den Küsten sind sowohl am Samstag als auch am Sonntag starke bis stürmische Böen möglich", sagt Wetterexpertin Scharping. Die ostfriesischen Inseln erwarten 13 Grad. In Köln sinken die Temperaturen auf 15 Grad, in Berlin auf 17 Grad.



Am Sonntag zieht das dichte Wolkenband von Nordwesten weiter in Richtung Süden und sorgt dort für örtliche Schauer. In der Nordhälfte bleibt es weitgehend freundlich. Einzig an der Küste sind vereinzelt Schauer und Regen möglich. In der Eifel wird es mit zehn Grad etwas frischer. In Hamburg zeigt das Thermometer 12 Grad. Dresden erwartet 14 Grad. Am wärmsten wird es am Hochrhein mit 18 Grad.