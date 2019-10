Fahrer schwerverletzt

Krankenwagen prallt gegen Baum – Patient stirbt

30.10.2019, 18:01 Uhr

Der Patient hatte gerade eine Operation überstanden, nun sollte er in ein anderes Krankenhaus verlegt werden. Doch dort kam er nie an: In Nordrhein-Westfalen ist ein Krankenwagen verunglückt.

Bei einem Krankenwagen-Unfall in Nümbrecht in Nordrhein-Westfalen ist am Mittwoch ein 83-jähriger Patient ums Leben gekommen. Der schwerverletzte 56-jährige Fahrer und seine ebenfalls schwerverletzte 22-jährige Kollegin seien mit zwei Rettungshubschraubern ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei.





Aus bisher ungeklärter Ursache sei der Krankenwagen auf gerader Strecke von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Patient sollte laut Polizei nach einer Operation in ein anderes Krankenhaus gebracht werden. Er erlitt jedoch so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.