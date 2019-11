Wetter in Deutschland

Schneefall hat einige Regionen fest im Griff

09.11.2019, 13:13 Uhr | blu , ds, dpa

Deutschland stehen trübe und feuchte Tage bevor. Am Wochenende bleibt das Wetter unbeständig mit vielen Wolken, Regen und auch Schneefall. Auch zur neuen Woche wird es nicht viel besser.

Auf den goldenen Oktober folgt der Schmuddel-November. "Das Wetter bleibt die nächsten Tage trüb und nass mit vielen Wolken und Regen", sagt Dirk Thiele, Wetterexperte der MeteoGroup im Gespräch mit t-online.de. In höheren Lagen wird das Wochenende über auch Schnee fallen.

Im Harz und im Südwesten hatten sich schon am Freitag Vorboten des nahenden Winters gezeigt. Auf dem Brocken – dem höchsten Berg des Harzes in Sachsen-Anhalt – wurde Schneefall gemeldet. Dadurch wuchs die Schneedecke auf vier bis fünf Zentimeter, so die Nachrichtenagentur dpa. Auch auf der Schwäbischen Alb gab es ab etwa 650 Metern Höhe nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) den ersten liegen gebliebenen Schnee der beginnenden Saison. Auf dem Klippeneck in knapp 1.000 Metern Höhe wurden sieben Zentimeter Schnee gemessen.

Neue Woche bleibt unbeständig

Im Rest des Landes geht es am Samstag wechselhaft weiter. "Im Osten wird es trüb und nass. Von Vorpommern bis Bayern kann es örtlich ergiebige Niederschläge geben", sagt Wetterexperte Thiele. Sonst bleibt es meist trocken, mancherorts kann sogar die Sonne herauskommen. In Leipzig zeigt das Thermometer 7, auf der Schwäbischen Alb 3 Grad. Hamburg und Saarbrücken erwarten 8 Grad.

"Der Sonntag wird bundesweit der freundlichste Tag der Woche", sagt Wetterexperte Thiele. In den meisten Landesteilen bleibt es trocken bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Einzig im Westen und Südosten kann es vereinzelt schauern. Bei den Temperaturen verändert sich wenig. Während in Potsdam, Hamburg und Köln 8 Grad erwartet werden, zeigt das Thermometer in München 6 Grad.

"Auch die neue Woche bleibt unbeständig und trüb bei einstelligen Temperaturen", prognostiziert Thiele. Während am Montag der Nordwesten Deutschlands unter einer dichten Wolkendecke liegt, kann im Südosten länger die Sonne scheinen. Vor allem im Nordwesten kann es vereinzelt zu Schauern kommen.







Am Dienstag ändert sich an der Wetterlage wenig. Den Tag über bleibt das Wetter wechselhaft. Im Bergland kommt es erneut zu Schneeschauern. Zudem ziehen dichte Wolkenfelder über das Land. Die Temperaturen liegen in Deutschland zwischen 4 und 9 Grad. In der Nacht zum Mittwoch breiten sich die Niederschläge aus, die Schneefallgrenze sinkt auf 600 bis 800 Meter.