Millionenschaden

Briefzentrum der Deutschen Post in Hessen brannte

15.11.2019, 07:51 Uhr | dpa

Feuerwehr im Einsatz (Symbolbild): In Hessen brannt es in einem Briefzentrum. (Quelle: Jason Tschepljakow/imago images)

Vorfall in Hessen: In einem Briefzentrum der Deutschen Post hat es in der Nacht gebrannt, es entstand ein hoher Schaden. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Ein Briefzentrum der Deutschen Post im hessischen Alsfeld hat in der Nacht zu Freitag gebrannt. "Das Dach der Lagerhalle ist vollständig zerstört worden", sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Der Schaden an der erst wenige Jahre alten Halle im Vogelsbergkreis betrage schätzungsweise rund eine Million Euro. Fast vier Stunden brannte das 60 mal 20 Meter große Gebäude. Wie es zu dem Brand kommen konnte, blieb zunächst offen. Auch blieb unklar, ob Briefe und Päckchen mit verbrannten.









Nach Angaben der Feuerwehr waren 110 Einsatzkräfte vor Ort. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, standen Postzustellfahrräder in dem Gebäude, deren Akkus bei dem Brand explodierten. Das habe den Einsatz erschwert. Ein weiteres Problem sei die Wärmedämmung auf dem Dach gewesen, die stark gebrannt habe. Man habe allerdings verhindern können, dass sich das Feuer auf andere Gebäude ausdehnt.