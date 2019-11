13-Jähriges Mädchen attackiert

Spritzen-Attacke auf 13-Jähriges Mädchen in Gelsenkirchen

15.11.2019, 11:50 Uhr | dpa

Die Polizei in Gelsenkirchen fahndet nach dem Mann, der am Donnerstag einer 13-Jährigen eine unbekannte Substanz in den Körper gespritzt hat. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa. (Quelle: dpa)