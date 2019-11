Polizei ermittelt

Leichenfund im Neckar – ist es der vermisste Student?

20.11.2019, 20:57 Uhr | sc , t-online.de

Vor zwei Wochen verschwand ein junger Student aus München in Heidelberg. Nun wurde ein Leiche aus dem Neckar gezogen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um den vermissten 23-Jährigen handelt.

Am Nachmittag hat ein Passant eine männliche Leiche im Neckar entdeckt. Es handelt sich nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen um den seit mehr als zwei Wochen vermissten Hubertus K., wie zuständige Polizei in Mannheim berichtete. Die Kriminalpolizei in Heidelberg ermittelt. Wie es zu dem Tod des jungen Mannes kam, ist noch unklar.



K. war nach einem Abend in der Heidelberger Altstadt verschwunden. Zuletzt wurde er gegen Mitternacht von Freunden beim Verlassen eines Verbindungshauses in Heidelberg gesehen. Er soll zu diesem Zeitpunkt alkoholisiert gewesen sein, konnte sich jedoch orientieren und war mobil.