Polizei fahndet öffentlich

Münchener Student wird in Heidelberg vermisst

06.11.2019, 16:35 Uhr | blu , t-online.de

Student Hubertus K.: Seit Dienstag wird der 23-Jährige Münchner in Heidelberg vermisst. (Quelle: Polizei Mannheim )

Die Mannheimer Polizei sucht nach dem 23-jährigen Studenten Hubertus K. Nach einer Übernachtung in Heidelberg wird dieser vermisst.

Wie die Mannheimer Polizei mitteilte war K. in der Nacht von Montag auf Dienstag mit Freunden in der Heidelberger Altstadt unterwegs. Zuletzt wurde er gegen Mitternacht von Freunden beim Verlassen eines Verbindungshauses in der Neuen Schloßgasse gesehen. Zu diesem Zeitpunkt war er zwar alkoholisiert, konnte sich jedoch orientieren und war mobil.

Zwar gebe es laut Polizei derzeit keine Hinweise auf Suizidgedanken oder eine lebensbedrohliche Erkrankung, doch könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 23-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verfügt der Vermisste über kein Auto, sein Gepäck befindet sich bei seiner Freundin in Heidelberg. Sein mitgeführtes Mobiltelefon ist ausgeschaltet.

Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug Hubertus K. eine braune Jacke, ein hellblaues Hemd, eine beige Hose, blaue Schuhe und ein sogenanntes "Verbindungsband".

Die Polizei nimmt unter der Telefonnummer 0621/174-4444 Hinweise entgegen.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.