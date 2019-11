Schnee in den Alpen möglich

Zum ersten Advent wird es recht frostig

30.11.2019, 18:57 Uhr | dpa , jp

Die Adventszeit beginnt an diesem Wochenende mit kalten Temperaturen und örtlichen Schauern. Der erste Advent läutet die Vorweihnachtszeit mit polarer Meeresluft ein.

Am Samstagnachmittag wird es deutschlandweit teils locker, teils stark bewölkt und meist trocken. An den Alpen sind bereits ein paar Schneeflocken möglich, im Nordwesten gibt es einzelne Schauer. Die Höchstwerte liegen bei 1 Grad Celsius an den Alpen und bei bis zu 7 Grad im Emsland. In der Nacht zum Sonntag ist es im Norden gebietsweise stark bewölkt, teilweise neblig, vor allem an der See kommt es zu einzelnen Schauern. Bundesweit leichter Frost bei 0 und -4 Grad, im östlichen Bergland und in den Alpen gebietsweise kälter.

Frostige Temperaturen in der Nacht

Die Temperaturen am ersten Adventssonntag liegen bei 0 Grad im Süden und bis zu 7 Grad an der Nordsee. In Bayern sorgt polare Meeresluft für zunehmend kältere Temperaturen. Für Weihnachtseinkäufe und Besuche auf den Weihnachtsmärkten bleibt es aber trocken. In der Nacht zum Montag gibt es vor allem im Süden und Südosten leichte Niederschläge, häufig gehen diese auch in Schneeregen oder Schnee über. Örtlich besteht Glättegefahr durch überfrierende Nässe.





Der Wochenbeginn wird bewölkt mit Temperaturen von 0 bis 8 Grad. In den Alpen teils leichter Schneefall, im Rest von Deutschland meist trocken mit schwachem bis mäßigem Wind.