Von Autos erfasst

80-jährige Fußgängerin auf A8 tödlich verletzt

09.12.2019, 11:54 Uhr | dpa

In Bayern ist eine Frau auf der A8 bei einem Zusammenprall getötet worden. Sie wollte offenbar die Fahrbahn überqueren und wurde von mehreren Autos erfasst.

Auf der Autobahn 8 in Schwaben ist eine 80-jährige Fußgängerin von drei Autos erfasst und tödlich verletzt worden. Die Seniorin wollte kurz vor der Ausfahrt nach Friedberg (Landkreis Aichach-Friedberg) die Fahrbahn überqueren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Autofahrer habe ihr bei dem Vorfall am Vorabend nicht mehr ausweichen können und sei mit ihr zusammengestoßen.







Danach hätten noch zwei weitere Autos die Frau erfasst. Details müsse ein Gutachter klären, sagte eine Sprecherin. Die Polizei stellte die beteiligten Fahrzeuge sicher.