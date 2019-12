Beinah-Unglück in Baden-Württemberg

Zirkuszelt bricht unter Schneemassen zusammen – hoher Schaden

13.12.2019, 18:25 Uhr | AFP

Räumfahrzeug des Winterdienstes auf der schneebedeckten B312 in Baden-Württemberg: In Aalen ist ein Zirkuszelt unter der Schneelast zusammengebrochen. (Symbolfoto) (Quelle: Thomas Warnack/dpa)

Der Wintereinbruch im Süden hat auch einen Zirkus im baden-württembergischen Aalen kalt erwischt. Noch beim Aufbau des großen Zeltes stürzte die Konstruktion unter Schneemassen zusammen.

Unter den Schneemassen nach heftigem Winterwetter ist am Freitag in Aalen in Baden-Württemberg ein Zirkuszelt eingestürzt. Das Zelt krachte während des Aufbaus ein, wie die Polizei mitteilte.

Zu Schaden gekommen sei niemand. Den Sachschaden schätzten die Beamten auf rund 150.000 Euro.