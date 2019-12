Explosionsgeräusche

Großbrand in Gewerbepark südlich von Leipzig

20.12.2019, 11:02 Uhr | dpa

Dunkle große Rauchsäule: In Leipzig ist am Freitag ein Großbrand ausgebrochen. (Quelle: dpa)

Im Zwenkauer Gewerbepark südlich von Leipzig ist es am Freitagmorgen zu einem Großbrand gekommen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. (Quelle: dpa)

Dunkle Rauchsäulen erheben sich über den Leipziger Süden: In einem Gewerbepark ist ein Großfeuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte mussten eine wichtige Straße sperren.

In einem Gewerbepark in Zwenkau im Landkreis Leipzig südlich der Messestadt ist es am Freitagmorgen zu einem Großbrand gekommen.



Die Bilder sehen Sie oben im Video.



Es seien mehrere Explosionsgeräusche zu hören gewesen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Ob Menschen verletzt wurden, konnte er zunächst nicht sagen. Die Feuerwehr war vor Ort. Das Feuer brach gegen 9.30 Uhr aus. Eine dunkle Rauchsäule war im Süden Leipzigs zu sehen. Anwohner wurden wegen der starken Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.



Wie es zu dem Brand kam und welche Firma betroffen war, blieb vorerst offen. Die Einsatzkräfte sperrten die nahe gelegene Bundesstraße 2 ab.