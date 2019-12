Unfall bei Lohr am Main

Beifahrerin gibt Fahrer Bonbon – Auto landet im Graben

21.12.2019, 12:42 Uhr | dpa

Kleine Nascherei, ärgerlicher Schaden: Ein Autofahrer wollte sich von seiner Beifahrerin ein Bonbon geben lassen – während der Fahrt. Doch das ging schief.

Bei dem Versuch, während der Fahrt ein Bonbon zu essen, ist ein 71 Jahre alter Autofahrer im Graben gelandet. Seine 64 Jahre alte Beifahrerin habe dem Mann während der Fahrt auf der B26 bei Lohr am Main am Freitag einen Bonbon in den Mund stecken wollen, teilte die Polizei am Samstag mit.



Weil sie seinen Mund verfehlte, schnappte der Fahrer nach dem fallenden Bonbon und verzog dabei das Lenkrad. Der Wagen kam rechts von der Straße ab, streifte einen Leitpfosten und kam erst im Straßengraben zum Stehen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.