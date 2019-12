Flugzeug vom Typ Su-57

Neuartiger russischer Tarnkappenbomber abgestürzt

25.12.2019, 10:44 Uhr | rtr

Die Su-57 gilt als das modernste Kampfflugzeug der russischen Luftwaffe. Jetzt ist ein Exemplar des Tarnkappenbombers bei einem Testflug im Osten des Landes abgestürzt.

In Russland ist erstmals einer der neu entwickelten Tarnkappen-Bomber vom Typ Su-57 abgestürzt. Das Kampfflugzeug sei während eines Testflugs in der östlichen Region Chabarowsk niedergegangen, teilte der Hersteller United Aricraft Corporation (UAC) mit. Der Pilot habe sich retten können, niemand am Boden sei verletzt worden. Der Absturz werde nun untersucht, berichtete die Agentur Tass unter Berufung auf Militärkreise. Möglicherweise habe es ein Problem mit der Steuerung gegeben.

Die Su-57 ist das modernste Kampfflugzeug der russischen Luftwaffe, Der Agentur Interfax zufolge gehört die abgestürzte Maschine zu den ersten, die in der Serienproduktion gefertigt wurden. Sie sollte zum Jahresende an das Militär übergeben werden.