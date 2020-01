Schwerer Unfall in Leipzig

Auto stößt mit Linienbus zusammen – vier Verletzte

04.01.2020, 13:49 Uhr | dpa

In Leipzig sind ein Auto und ein Linienbus zusammengestoßen. Der Pkw-Fahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Drei Businsassen kamen mit leichten Verletzungen davon.

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus in Leipzig sind vier Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein 55 Jahre alter Autofahrer habe im Stadtteil Probstheida am Freitagnachmittag abbiegen wollen und dabei den Bus übersehen, teilte die Polizei am Samstag mit. Dieser näherte sich von links und hatte Vorfahrt.

Der Autofahrer wurde durch den Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt und nach seiner Befreiung mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Drei Insassen des Busses seien leicht verletzt worden, hieß es. Angaben zu ihrem Alter konnte die Polizei am Morgen zunächst nicht machen. Zuerst hatte die "Leipziger Volkszeitung" über den Unfall berichtet.