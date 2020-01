270 Tote

Brasilien klagt TÜV Süd wegen Staudammbruch an

Der gebrochene Damm in Brumadinho: Der TÜV Süd wird von Brasilien verklagt. (Quelle: imago images)

Bei einem Dammbruch nahe Belo Horizonte sind im Januar 2019 Dutzende Menschen gestorben. Nun verklagt der brasilianische Staat den TÜV Süd. Dieser hatte den Damm geprüft und keine Fehler festgestellt.



Der TÜV Süd wird von Brasilien verklagt. Am 25. Januar 2010 brach im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais ein Damm an einer Eisenerzmine. Eine Lawine aus Schlamm und Geröll ergoss sich daraufhin auf einer Fläche so groß wie 400 Fußballfelder und begrub mehrere Siedlungen unter sich. Häuser und Straßen wurden komplett zerstört– 270 Menschen starben.



Mitarbeiter des Münchner Unternehmens TÜV Süd hatten den Damm im Auftrag des Betreibers Vale zuvor geprüft. Im Juni 2018 erfolgte zunächst eine regelmäßige Überprüfung des Damms und im September 2018 eine reguläre Sicherheitsinspektion. Es wurden keine Mängel festgestellt.

Der Betreiber der zum Damm gehörigen Mine wurde bereits verurteilt: Das Unternehmen Vale muss für die Schäden des Unglücks aufkommen.